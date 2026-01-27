News Ticker

NXT PREVIEW (1/27): Announced matches, location, how to watch

January 27, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

When: Tuesday, January 27, 2026

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: CW Network

Announced Matches & Appearances

  • DarkState (Osiris Griffin & Saquon Shugars) vs. OTM (Bronco Nima & Lucien Price) – NXT Tag Team Championship match
  • Dion Lennox vs. Myles Borne – NXT Championship Ladder Match Qualifier match
  • Joe Hendry vs. Jackson Drake – NXT Championship Ladder Match Qualifier match
  • Keanu Carver vs. Andre Chase – NXT Championship Ladder Match Qualifier match

LAST WEEK’S NXT RESULTS: NXT TV RESULTS (1/20): Wells’s live report on Elio LeFleur vs. Ethan Page, ZaRuca vs. WrenQCC vs. Fatal Influence, two ladder match qualifiers, more

OR CHECK THIS OUT AT PROWRESTLING.NET: Powell’s NXT Hit List: Was it a mistake to debut Elio LeFleur in an NXT North American Title match? Thoughts on the qualifiers for the six-way ladder match for the vacant NXT Championship

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025