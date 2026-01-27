NXT PREVIEW (1/27): Announced matches, location, how to watch

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
When: Tuesday, January 27, 2026
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: CW Network
Announced Matches & Appearances
- DarkState (Osiris Griffin & Saquon Shugars) vs. OTM (Bronco Nima & Lucien Price) – NXT Tag Team Championship match
- Dion Lennox vs. Myles Borne – NXT Championship Ladder Match Qualifier match
- Joe Hendry vs. Jackson Drake – NXT Championship Ladder Match Qualifier match
- Keanu Carver vs. Andre Chase – NXT Championship Ladder Match Qualifier match
