VIP PODCAST 8/24 – Collision Cafe with Brian Zilem & Amin Ajani: WWE strikes ESPN deal, AEW injury crisis, Forbidden Door predictions, more (99 min.)

SHOW SUMMARY: In this episode of “Collision Cafe,” Brian Zilem and Amin Ajani discuss the following:
- 00:52 WWE’s New Deal with ESPN
- 14:22 Impact on Wrestlers and Industry
- 32:06 AEW Injuries and Future Plans
- 53:47 Forbidden Door Predictions and Tony Khan’s Media Call Insights
- 01:37:20 Final Thoughts
