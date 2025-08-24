News Ticker

VIP PODCAST 8/24 – Collision Cafe with Brian Zilem & Amin Ajani: WWE strikes ESPN deal, AEW injury crisis, Forbidden Door predictions, more (99 min.)

August 24, 2025

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: In this episode of “Collision Cafe,” Brian Zilem and Amin Ajani discuss the following:

  • 00:52 WWE’s New Deal with ESPN
  • 14:22 Impact on Wrestlers and Industry
  • 32:06 AEW Injuries and Future Plans
  • 53:47 Forbidden Door Predictions and Tony Khan’s Media Call Insights
  • 01:37:20 Final Thoughts

DIRECT LINK:  VIP AUDIO LINK

NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025