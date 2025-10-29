News Ticker

VIP PODCAST 10/29 – Everything with Rich & Wade: Dragunov’s open challenge series, AEW Women’s Tag Tournament, Jade’s turn, Jey-Punk, Mox (54 min.)

October 29, 2025

SHOW SUMMARY: In this episode of “Everything with Rich Fann hosted by Wade Keller,” Wade and Rich discuss these topics:

  • Ilja Dragunov’s U.S. Title Open Challenge series
  • Iyo Sky vs. Mayu Iwatami from Marigold this weekend
  • Mercedes Moné and Athena as a team
  • Jade Cargill’s turn compared to turning Tiffany Stratton instead
  • Jey Uso-C.M. Punk preview
  • Jon Moxley’s fallout after losing to Darby at WrestleDream
  • NXT Halloween Havoc reaction

