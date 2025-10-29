VIP PODCAST 10/29 – Everything with Rich & Wade: Dragunov’s open challenge series, AEW Women’s Tag Tournament, Jade’s turn, Jey-Punk, Mox (54 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this episode of “Everything with Rich Fann hosted by Wade Keller,” Wade and Rich discuss these topics:
- Ilja Dragunov’s U.S. Title Open Challenge series
- Iyo Sky vs. Mayu Iwatami from Marigold this weekend
- Mercedes Moné and Athena as a team
- Jade Cargill’s turn compared to turning Tiffany Stratton instead
- Jey Uso-C.M. Punk preview
- Jon Moxley’s fallout after losing to Darby at WrestleDream
- NXT Halloween Havoc reaction
DIRECT LINK: VIP AUDIO LINK
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO
OTHER LINKS…
Or support us on Patreon…
–https://www.patreon.com/
Subscribe to our YouTube Channel…
–https://www.youtube.com/
Follow us on Blue Sky…
–https://bsky.app/profile/
Emails…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.