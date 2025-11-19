VIP NEWSLETTER – PRO WRESTLING TORCH #1946 (Nov. 19, 2025): Keller’s cover story on men’s War Games loaded with top stars, Parks looks at how 2025 TV deals have gone, End Notes, more

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
PWTorch Newsletter #1946
Cover-dated November 19, 2025
LINK: 1946 PWTorch Newsletter PDF
–LIST OF ALL LATEST NEWSLETTERS
–CLICK HERE FOR DIRECTORY OF ALL PAST NEWSLETTERS BY YEAR
SUMMARY: This week’s PWTorch Newsletter features Wade Keller’s cover story on men’s War Games loaded with top stars.. Greg Parks feature column looks at how 2025 TV deals have gone… End Notes on Wade’s NXT house show experience… Torch Newswire… Keller’s TV reports…
PWTORCH NEWSLETTERS – in both PDF and ALL-TEXT formats are for VIP subscribers only.
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO (app users hard-press the link to activate)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.