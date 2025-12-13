News Ticker

VIP PODCAST 12/13 – NXT Eight Years Back: Tom Stoup covers NXT from 12-13-17 including Aleister Black vs. Adam Cole qualifier, Ember Moon vs. Peyton Royce, Aichner vs. Almas, more (58 min.)

December 13, 2025

SHOW SUMMARY: In this episode of NXT Eight Years Back, Tom Stoup covers NXT from December 13, 2017, including Aleister Black vs. Adam Cole qualifier, Ember Moon vs. Peyton Royce, Aichner vs. Almas, and more.

