VIP PODCAST 12/13 – NXT Eight Years Back: Tom Stoup covers NXT from 12-13-17 including Aleister Black vs. Adam Cole qualifier, Ember Moon vs. Peyton Royce, Aichner vs. Almas, more (58 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this episode of NXT Eight Years Back, Tom Stoup covers NXT from December 13, 2017, including Aleister Black vs. Adam Cole qualifier, Ember Moon vs. Peyton Royce, Aichner vs. Almas, and more.
DIRECT LINK: VIP AUDIO LINK
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO
OTHER LINKS…
Or support us on Patreon…
–https://www.patreon.com/
Subscribe to our YouTube Channel…
–https://www.youtube.com/
Follow us on Blue Sky…
–https://bsky.app/profile/
Emails…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.