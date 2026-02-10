News Ticker

VIP PODCAST 2/9 – WKH – WWE Raw review: Knight vs. Theory vs. Penta, Ripley vs. Valkyria vs. Nile, Punk-Balor exchange, Breakker injury news, Becky-A.J. Lee exchange, more (19 min.)

February 10, 2026

SHOW SUMMARY: In this edition of the Wade Keller Hotline, PWTorch editor Wade Keller reviews the Feb. 9 edition of WWE Raw featuring two Elimination Chamber qualifiers (L.A. Knight vs. Austin Theory vs. Penta, Rhea Ripley vs. Lyra Valkyria vs. Ivy Nile, a C.M. Punk-Finn Balor exchange, Bron Breakker injury news, Becky Lynch-A.J. Lee exchange, Usos vs. Otis & Akira Tozawa, and more.

