News Ticker

VIP PODCAST 3/8 – VIP Vault – 18 Yrs Ago (early-February 2008): Wade’s review of a horrible TNA Impact episode, Lesnar’s UFC fight, Smackdown’s future, Raw review, OVW, more (97 min.)

March 8, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: This installment of the PWTorch VIP Vault jumps back 18 years to the daily Wade Keller Hotlines from Feb. 4, 7, 8, 9, and 10, 2008. The following are the updates and the theme of each:

MONDAY – FEBRUARY 4 (Raw Analysis in a Weak Voice)

THURSDAY – FEBRUARY 7 (Brock Lesnar fight analysis, UFC future)

FRIDAY – FEBRUARY 8 (Smackdown’s future, OVW, SD analysis)

SATURDAY – FEBRUARY 9 (Horrible horrible horrible horrible horrible Impact)

SUNDAY – FEBRUARY 10 (Quick TNA Against All Odds PPV analysis)

This is another episode in our VIP Podcast Vault series going back to our earliest podcasts. We will continue to present VIP Podcasts from 18 years ago exclusively for PWTorch VIP members on our VIP Podcast Feed.

DIRECT LINK:  VIP AUDIO LINK

NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO

OTHER LINKS…

Or support us on Patreon…

https://www.patreon.com/pwtorchvip

Subscribe to our YouTube Channel…

https://www.youtube.com/pwtorch

Follow us on Blue Sky…

https://bsky.app/profile/pwtorch.bsky.social

Emails…

wadekellerpodcast@gmail.com

kellerwade@gmail.com

pwtorch@gmail.com

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025