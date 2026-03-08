VIP PODCAST 3/8 – VIP Vault – 18 Yrs Ago (early-February 2008): Wade’s review of a horrible TNA Impact episode, Lesnar’s UFC fight, Smackdown’s future, Raw review, OVW, more (97 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: This installment of the PWTorch VIP Vault jumps back 18 years to the daily Wade Keller Hotlines from Feb. 4, 7, 8, 9, and 10, 2008. The following are the updates and the theme of each:
MONDAY – FEBRUARY 4 (Raw Analysis in a Weak Voice)
THURSDAY – FEBRUARY 7 (Brock Lesnar fight analysis, UFC future)
FRIDAY – FEBRUARY 8 (Smackdown’s future, OVW, SD analysis)
SATURDAY – FEBRUARY 9 (Horrible horrible horrible horrible horrible Impact)
SUNDAY – FEBRUARY 10 (Quick TNA Against All Odds PPV analysis)
This is another episode in our VIP Podcast Vault series going back to our earliest podcasts. We will continue to present VIP Podcasts from 18 years ago exclusively for PWTorch VIP members on our VIP Podcast Feed.
