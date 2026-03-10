News Ticker

VIP PODCAST 3/10 – Collision Cafe with Brian Zilem & Taylor Halley: Jason Tatum returns, New Trios Champions, Ciampa turns heel, AEW Revolution preview (78 min.)

March 10, 2026

SHOW SUMMARY: In this episode of “Collision Cafe,” Brian Zilem and new co-host Taylor Halley discuss the following:

  • 00:00 Tatum Returns vs. Dallas
  • 04:00 First Round Fears
  • 05:38 Wrestling Return Favorites
  • 08:04 Punk Return Paradox
  • 10:28 Roman Punk Promo Critique
  • 18:37 Episode 54 Kickoff
  • 19:21 Ban the What Chant
  • 23:20 Dynamite Highlights MJF Knight
  • 26:18 David Finley in AEW
  • 35:41 Women Division Notes
  • 40:20 FTR vs. Rascals
  • 43:54 Fixing Hook Segments
  • 46:06 Garcia vs. Ciampa Fallout
  • 49:11 Swerve vs. Gravity Critique
  • 54:06 Swerve Recruits Kevin Knight
  • 56:08 Bane and Cross Dominate
  • 59:17 The Dogs Squash some geeks
  • 01:01:10 Tony Storm Title Chase
  • 01:06:23 Claudio vs. Takeshita Main Event
  • 01:08:07 Revolution Card Speedrun
  • 01:15:51 Wrap Up and Plugs

