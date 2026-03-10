VIP PODCAST 3/10 – Collision Cafe with Brian Zilem & Taylor Halley: Jason Tatum returns, New Trios Champions, Ciampa turns heel, AEW Revolution preview (78 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this episode of “Collision Cafe,” Brian Zilem and new co-host Taylor Halley discuss the following:
- 00:00 Tatum Returns vs. Dallas
- 04:00 First Round Fears
- 05:38 Wrestling Return Favorites
- 08:04 Punk Return Paradox
- 10:28 Roman Punk Promo Critique
- 18:37 Episode 54 Kickoff
- 19:21 Ban the What Chant
- 23:20 Dynamite Highlights MJF Knight
- 26:18 David Finley in AEW
- 35:41 Women Division Notes
- 40:20 FTR vs. Rascals
- 43:54 Fixing Hook Segments
- 46:06 Garcia vs. Ciampa Fallout
- 49:11 Swerve vs. Gravity Critique
- 54:06 Swerve Recruits Kevin Knight
- 56:08 Bane and Cross Dominate
- 59:17 The Dogs Squash some geeks
- 01:01:10 Tony Storm Title Chase
- 01:06:23 Claudio vs. Takeshita Main Event
- 01:08:07 Revolution Card Speedrun
- 01:15:51 Wrap Up and Plugs
