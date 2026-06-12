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VIP NEWSLETTER – PRO WRESTLING TORCH #1973 (June 10, 2026): Parks column on Hulk Hogan docu-series on Netflix, Alan4L’s take on El Grande Americano, Keller’s TV reports, more

June 12, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

PWTorch Newsletter #1973

Cover-dated June 10, 2026

LINK: 1973 PWTorch Newsletter PDF

LIST OF ALL LATEST NEWSLETTERS

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SUMMARY: This week’s PWTorch Newsletter features detailed reports on AAA’s Noche de Los Grandes main event mask vs. mask match… Greg Parks feature column on Hulk Hogan docu-series on Netflix… Alan Counihan’s personal column on Ludwig Kaiser’s role as El Grande Americano… Keller’s TV reports… Torch Newswire… More…

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