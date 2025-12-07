News Ticker

VIP PODCAST 12/6 – NXT Deadline PLE Roundtable: Lindberg & Miller discuss Oba Femi vs. Ricky Saints, Tatum Paxley vs. Izzi Dame, Mr. Iguana vs. Ethan Page, more (59 min.)

December 7, 2025

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and David Miller discuss NXT Deadline including Oba Femi vs. Ricky Saints, Tatum Paxley vs. Izzi Dame, Mr. Iguana vs. Ethan Page, the men’s and women’s Iron Survivor challenges, Tony D’Angelo’s shock return, and more.

